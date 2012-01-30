美国一学区因学生藏匿手机封杀靴子

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透费城1月29日电(记者 Dave Warner)---歌手南希·辛纳特拉(Nancy Sinatra)或许有走路穿的靴子，但她从不穿着靴子去波茨敦(Pottstown)中学。
从周一开始，费城郊外的波茨敦学区开始禁止中学生穿羊皮靴子上学，包括非常流行的UGG品牌，因为学生们利用靴子来藏匿手机。学校禁止中学生携带手机。
波茨敦学区的社区关系主管John Armato表示：“手机是个很明显的原因。”
教育学监Reed Lindley表示，学校校长要求封杀靴子，因为不断响起的手机铃声总是干扰课堂秩序。
学生们借助靴子可避免与校领导针锋相对。
Armato表示，初犯者会被拘留，再次违规则会被二次拘留，并没收手机。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。