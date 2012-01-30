美国一学区因学生藏匿手机封杀靴子

路透费城1月29日电(记者 Dave Warner)---歌手南希·辛纳特拉(Nancy Sinatra)或许有走路穿的靴子，但她从不穿着靴子去波茨敦(Pottstown)中学。

从周一开始，费城郊外的波茨敦学区开始禁止中学生穿羊皮靴子上学，包括非常流行的UGG品牌，因为学生们利用靴子来藏匿手机。学校禁止中学生携带手机。

波茨敦学区的社区关系主管John Armato表示：“手机是个很明显的原因。”

教育学监Reed Lindley表示，学校校长要求封杀靴子，因为不断响起的手机铃声总是干扰课堂秩序。

学生们借助靴子可避免与校领导针锋相对。

Armato表示，初犯者会被拘留，再次违规则会被二次拘留，并没收手机。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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