拜登受命提出防范枪支暴力方案

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透美国纽敦12月19日（记者 Edward Krudy/Peter Rudegeair） - 美国总统奥巴马周三委派副总统拜登寻找削减美国枪支暴力的方法，避免康涅狄格州小学惨案类似事件再次发生。
上周五，康涅狄格州纽敦镇桑迪胡克小学发生枪击案，凶手杀害26人后自杀。拜登接受了任务，在明年1月底奥巴马发表国情咨文前向奥巴马提出建议。
奥巴马的举措回应了美国人对枪击案的愤怒。这促使合法持枪的长期支持者重新考虑他们的立场，一家大型私募股权企业出售旗下生产枪支的业务。
周三，纽敦镇为四名学生和桑迪胡克小学校长以及教师Victoria Soto举行了葬礼。Soto通过分散枪手的注意力和将孩子们隐藏在储藏室，拯救了班上半数的六七岁学生。
“Vicki年仅27岁，却做到了很多人活到100岁都做不到的事情。她最后的行为完全无私，像耶稣一样，放弃了自己的生命拯救孩子们。”牧师Meg BoxwellWilliams在葬礼上说道。
约30辆警车为Soto的灵车开道，前往葬礼举行地点。约200名哀悼者在教堂外静候，包括一对从马里兰州远道赶来的母女，他们并不认识Soto，但被她的勇敢打动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。