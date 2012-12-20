拜登受命提出防范枪支暴力方案

路透美国纽敦12月19日（记者 Edward Krudy/Peter Rudegeair） - 美国总统奥巴马周三委派副总统拜登寻找削减美国枪支暴力的方法，避免康涅狄格州小学惨案类似事件再次发生。

上周五，康涅狄格州纽敦镇桑迪胡克小学发生枪击案，凶手杀害26人后自杀。拜登接受了任务，在明年1月底奥巴马发表国情咨文前向奥巴马提出建议。

奥巴马的举措回应了美国人对枪击案的愤怒。这促使合法持枪的长期支持者重新考虑他们的立场，一家大型私募股权企业出售旗下生产枪支的业务。

周三，纽敦镇为四名学生和桑迪胡克小学校长以及教师Victoria Soto举行了葬礼。Soto通过分散枪手的注意力和将孩子们隐藏在储藏室，拯救了班上半数的六七岁学生。

“Vicki年仅27岁，却做到了很多人活到100岁都做不到的事情。她最后的行为完全无私，像耶稣一样，放弃了自己的生命拯救孩子们。”牧师Meg BoxwellWilliams在葬礼上说道。

约30辆警车为Soto的灵车开道，前往葬礼举行地点。约200名哀悼者在教堂外静候，包括一对从马里兰州远道赶来的母女，他们并不认识Soto，但被她的勇敢打动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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