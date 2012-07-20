美丹佛枪击案致14人死亡（更新版）

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
（新增警方消息和死伤人数）
路透丹佛7月20日电---警方表示，一名枪手在丹佛郊区一家电影院开枪，导致14人死亡，另有约50人受伤。
警长Dan Oates在记者会上表示，10人当场死亡，另有四人稍後在地区医院不治身亡。
稍早，美国丹佛市KOA广播电台援引目击者报导，一名蒙面枪手在电影放映现场开枪。事发时电影院正在放映《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》。
KOA称，头戴防毒面具的枪手还引爆了一枚烟雾弹或是催泪弹。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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