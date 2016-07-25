美国佛罗里达一家夜总会发生枪击案 至少两人死亡--警方

路透7月25日 - 警方称，美国佛罗里达麦尔兹堡一家夜总会在当地时间周一凌晨发生枪击案，至少两人死亡，14-16人受伤。

麦尔兹堡警局发布声明称，枪击案发生时间为凌晨00:30刚过，地点是在Club Blu停车场内，警方发现“多名受害者遭遇枪伤”，程度从轻伤到命危的重伤不等。

警方称，已拘留三人进行质询，尽管调查进行期间，附近道路被封锁，但该区域已“确认安全”。

当地电视报导称，该俱乐部正在举办“青少年夜”活动。

六周前，一名手执突击步枪的男子在美国佛罗里达州奥兰多市一家拥挤的同性恋夜总会枪杀了50人，这是美国历史上最严重的大规模枪击事件。(完)