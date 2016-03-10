美国匹兹堡东郊发生枪击事件 至少五人死亡数人受伤--警方（更新版）

（新增警方证实的细节）

路透3月10日 - 美国警方称，两名枪手周三在匹兹堡附近向一户人家后院的聚会人群发动袭击，造成至少五人丧生，数人受伤。

Allegheny郡警察局称，枪击事件发生在匹兹堡以东约13公里的Wilkinsburg一个居住区，四男一女被枪杀，另有三人受伤。

该警察局在声明中称，两名嫌疑犯从一条小路上向一个后院的聚会人群开枪，随后逃走。

媒体报导称，现场附近的一条小路上散落着很多弹壳，警方在这里搜集证据，询问目击者。

“我听到了至少20声枪响，”目击者Kayla Alexandra对媒体WPXI说道。

警方称，四人在现场被宣布死亡。另外四名受害者被送往附近的医院，但一名女性不治身亡，两名男性病情严重，另外一名女性伤者情况稳定。（完）