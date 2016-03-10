美国匹兹堡东郊发生枪击事件 至少五人死亡数人受伤--警方（更新版）

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
（新增警方证实的细节）
路透3月10日 - 美国警方称，两名枪手周三在匹兹堡附近向一户人家后院的聚会人群发动袭击，造成至少五人丧生，数人受伤。
Allegheny郡警察局称，枪击事件发生在匹兹堡以东约13公里的Wilkinsburg一个居住区，四男一女被枪杀，另有三人受伤。
该警察局在声明中称，两名嫌疑犯从一条小路上向一个后院的聚会人群开枪，随后逃走。
媒体报导称，现场附近的一条小路上散落着很多弹壳，警方在这里搜集证据，询问目击者。
“我听到了至少20声枪响，”目击者Kayla Alexandra对媒体WPXI说道。
警方称，四人在现场被宣布死亡。另外四名受害者被送往附近的医院，但一名女性不治身亡，两名男性病情严重，另外一名女性伤者情况稳定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。