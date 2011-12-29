美国圣诞节销售大幅增长 今年假日购物季料强劲收官

11月25日在纽约Macy's百货拍到的购物场景。 REUTERS/Eric Thayer

* 圣诞节前一周销售额较上年同期增长14.8%--ShopperTrak

* 12月26日消费支出增加25.5%至71亿美元--ShopperTrak

* 一周连锁店销售增长逾4%

* 12月25日止当周的网上零售支出增长16%

路透12月28日电---周三公布的数据显示,美国今年年底假日期间的零售销售将会强劲收官,因天气温暖且商家大幅折扣,吸引消费者在最後一刻去商店或上网抢购礼物.

根据ShopperTrak数据,12月24日止当周的销售额较上年同期增长14.8%,达到440亿美元左右,因本次圣诞前夜这天正好是周六.ShopperTrak专门关注购物中心的客流情况.此外,良好的天气情况亦促进消费,去年此时很多地区遭遇暴风雪.

今年的12月26日是公众假期,ShopperTrak称,当日销售额劲增25.5%达到71亿美元.

整个假日季期间商家普遍大幅打折,推动销售增长,但这样做或将损及零售商的利润.

"真正的问题在於,这些销售的利润率如何,因为这个季节促销的力度很大,"美国零售业研究专家Al Ferrara表示,"零售商为抢占市场份额,显然在大幅降价."

在利润率疑虑下,最新数据对零售类股几无影响,标普零售类指数.RLX收跌1.05%,只比标准普尔500指数的1.25%跌幅好一点.

ShopperTrak表示,截至12月24日当周,店家的销售较12月17日止当周成长了37.8%,这暗示那些裹足不前的人也被折扣给打动了.

"消费者如果觉得可以用金钱得到一些价值,就会愿意出门消费,"ShopperTrak创办人Bill Martin表示.

除了ShopperTrak之外,其他两组数据也暗示上周销售强劲.ICSC/高盛的一周连锁店销售指数在12月24日止当周较上年同期成长4.5%.Redbook Research的同期连锁店销售年增幅则为4.3%.

ICSC/高盛指数经季节调整後较前一周增长0.9%.

"结果很强劲,这季本身也很不错,"ICSC首席经济学家Michael Niemira表示."11月算是疲弱,但12月会很好."

ShopperTrak的Martin表示,12月销售迄今上升4.7%,11月销售上涨4.1%.

ShopperTrak在12月中旬预计,这两个月的销售合计上升3.7%,全美零售商联合会预计为上升3.8%,美国国际购物中心协会(ICSC)预计增幅为3.5%.

欲浏览美国连锁店零售销售相关图表,请点击:(link.reuters.com/beq75s)

分析师先前预计,Macy's(M.N)和沃尔玛(WMT.N)将成为此次假日季的最大赢家,因他们向顾客推出了适当水平的促销活动.而Gap(GPS.N)和Abercrombie & Fitch(ANF.N)则可能情况不妙.

据市场研究公司NPD Group表示,12月26日止当周的客流量上升6.5%.NPD数据显示,衡量顾客购物比例的指标为67.9%,较之前一周小幅下降,但比12月前半月要高.

"Macy's等主要卖家的销售情况良好,"Niemira补充道,"专卖店表现可能更加不均.服装专卖店似乎受到天气异常温暖的冲击.销售缓慢下降,因此一直推出更多折扣优惠."

最大的购物中心和地区性购物中心客流量为2011年第一周以来最强劲.他表示,工厂直销店仍然繁忙,但繁忙程度低於前一周.

**经济复苏和电子商务的崛起**

周三公布的零售销售数据印证了近期经济数据显示出的美国经济缓慢复苏.美国经济谘商会周二公布,12月美国消费者信心触及八个月高位,增幅高於预期,因美国民众对就业市场和自身财务状况更加乐观.

12月初公布的报告显示,美国失业率处於2009年3月以来最低水准.

但美国房价仍在下跌,打压了对经济的乐观情绪,包括Sears Holdings Corp(SHLD.O)在内的一些零售企业处於困境.

Sears和已经关闭的Borders GroupBGPIQ.PK等连锁店面临的部分问题可能是与在线零售企业的竞争,这个假期销售旺季在线零售商销售增长更快,暗示电子商务从实体百货业手里抢夺走了一些市场份额.

根据comScore(SCOR.O)周三公布的数据,尽管在线销售仍只是整体销售的一小部分,但其持续以较百货商店销售更快的速度成长.

comScore公布,从11月1日至12月26日,美国在线支出达到创纪录高位的352.7亿美元,较上年同期高出15%.

在截至12月25日的一周,消费者在线支出28.3亿美元,较上年同期高出16%,comScore还称.(完)