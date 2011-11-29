美国购物季强势开局 消费复苏恐虎头蛇尾

* 最初时段的情形或令"黑色星期五"数据扭曲

* "黑色星期五"的购物热潮或受信用卡借款推动

* 个人所得数据表明,消费者手头仍紧张

* 分析师称,目前或出现大笔支出低迷的情形

记者 Brad Dorfman/Jason Lange 编译 丁琦/肖群英/王冠中

路透11月28日电---乍一看美国假日购物季首个大周末的数据,你可能会认为美国人目前手头充裕,并且在尽情消费.

行业团体--全美零售商联合会的一项调查显示,从上周四的感恩节到周日,美国民众的支出较2010年同期增加了74亿美元.零售类股在该消息激励下大涨,并推动美国股市扬升.

但更深入地看一下该数据就会发现,消费明显恢复的看法可能有误.专家警告称,该报告仅提供大概情形,不应被过度解读.

"我们只是不愿根据这些数据作出任何肯定的结论,"Capital Economics驻多伦多分析师Paul Ashworth表示.

Capital Economics分析了美国国际购物中心协会(ICSC)的每周销售数据,并发现,以强势开场的假日购物季往往会虎头蛇尾.

换句话说,消费者只是将本应在以後的消费提前,从而受益於"黑色星期五"的零售商促销活动.被称作"黑色星期五"的感恩节翌日标志着购物季的开始.

由於美国失业率仍徘徊於9%左右的高位,且薪资难以赶上通胀步伐,不出意外的话,上述虎头蛇尾的情形也会出现在今年.

BIGresearch网上调查所列入的支出数据显示,整体销售增长了16.4%,而截至10月的12个月间,经通胀调整的时薪却减少了1.6%.其他数据亦显示,消费者在近几个月降低了储蓄以满足消费需求.美国商务部数据显示,第三季美国消费者支出按年增长2.3%,而另一份报告显示,同期可支配收入则下滑了2.1%.

消费者的收支差额可通过刷信用卡来弥补.美国Research Group的消费者调查显示,共有27.3%的受访者将使用信用卡作为感恩节周末购物的主要支付手段,高於2010年的16.3%.

万事达卡(MasterCard)(MA.N)公布,在黑色星期五的24小时内,其信用卡的交易笔数较2010年增长17%,但其未透露信用卡和借记卡交易量的具体数据.

无可否认,按揭贷款余额减少可能帮助释放了现金,纽约联邦储备银行周一公布,第三季消费者信贷总额比第二季下降0.6%.

**感恩节假期营业时间调整**

全美零售商联合会数据引发质疑的一个原因是,今年的黑色星期五似乎是一个比几年前大得多的活动.更多店铺参与进来,很多商店在周四感恩节的午夜,甚至更早的时段就开门迎客,而不是等到他们通常的周五早晨5点或6点.

销售旺季营业时间的增加,意味着与上年同期的比较数据可能有所失真.

Ashworth认为,这甚至会扭曲未来两个月美国政府的零售销售数据.

该月度零售销售报告通常包罗万象,涵盖服装、轿车到汽油等物品,并经过季节性调整以剔除假期销售等常规因素的影响.但美国政府可能不会将商店营业时间或购物习惯变化考虑在内.

此外,在馈赠礼品上的额外花销可能导致了其他方面的开支减少,比如在外用餐.

"如果人们选择在假期礼物上多花钱,则会在餐馆和电影票等随意开支项目上少花钱,零售销售数据将会夸大总体销售状况,"High Frequency Economics美国首席分析师Ian Shepherdson认为.

很多专家预料,和近几年一样,消费者从现在到圣诞节前夕将经历一个漫长的消费平静期.

"我认为零售销售将进入低潮期,"独立分析师Brian Sozzi指出,他关注零售股."你将看到消费者丧失热情."

有更多已公布或待公布的数据可能有助了解消费者的支出情况,但这些数据又各有缺陷.

ShopperTrak估算黑色星期五的销售增加6.6%.ShopperTrak利用商店和商场的感应器来计算客流量并就该数据为零售客户做分析.

但这数据只取样单一日,但这个日子重要性已经越来越低,因为有越来越多人在感恩节采购,或使用网购.

NRF和ShopperTrak去年发布的黑色星期五报告内容大不相同,ShopperTrak的报告显示销售增加0.3%,而NRF的报告则显示四天假期间销售增加9.2%.

根据NRF的数据,最後的销售结果是介於两个数据间,11月和12月零售业者销售增长5.2%.

MasterCard Advisors周四将公布SpendingPulse报告,即透过MasterCard支付系统数据所做的统计分析.但关於非MasterCard支付的部分,也只能靠推估.

而且这项数据要在向MasterCard客户发布两天后,才会对外公开发布.其客户包括买方分析师和零售业者,希望藉此了解消费者购物趋势.

大约20多家零售业者将在本周公布11月销售数据,其中会有许多就感恩节周末发表评论.

但这些取样也非常有限,不包括沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)和百思买(Best Buy)(BBY.N)等大型零售业者.而这两家业者正是分析师指出的本周末大赢家.

就算这些零售业者报告也缺少一项重要资讯,也就是折扣的幅度和折扣是否损及利润.

如果要知道这方面的资讯,就得等到2月多数零售业者公布第四季财报.

"黑色星期五的力道并非特别鼓舞人心,因为购物者对折扣的兴致较高,显示消费者预算趋紧,且零售业者利润风险升高,"高盛分析师在研究报告中称.(完)

--译文审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。