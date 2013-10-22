美股空头屡屡受伤 做空策略趋于保守

路透纽约10月21日 - 尽管本周有一些华尔街热门股公布财报--当中有些被认为股价已太高--但做空者仍然敬而远之。

市场持续向上之际，空头已经益发保守。想做空Netflix或Tesla等这类股价高涨的股票，代价已经越来越高。尤其惨遭轧空让其受伤更深。

空头当前的保守心态突显出一个事实--在美国联邦储备委员会(美联储/FED)刺激措施助阵之下的大环境，以做空获利是何等的困难。即使那些股价急涨的公司，由于其估值获得延伸，基本上股价不会向下。

结果就是以做空为主的对冲基金今年表现糟糕。根据Hedge Fund Research数据，截至9月，这些基金年内跌幅超过13%。

“到这个阶段，想放空的人都全军覆没了。我相信还有些人仍在做空，但他们已经非常谨慎。连押注财报公布之后的股价修正，都变得有些风险，”Stifel Nicolaus Capital Markets上市股票交易总监Angel Mata说。

**NETFLIX估值应该是多少？**

今年涨最多的股票之一就是Netflix Inc (NFLX.O)，涨幅高达260%。从各方面看来，其实它的股价已经过高，市赢率(本益比)高达105.48倍，远远超过同业的16.25倍。

根据StarMine所估算的未来10年股票内在价值，Netflix是标普成分股中，高居第三的过度高估股票。StarMine认为Netflix合理股价应为每股50.04美元，但目前其在市场却高达每股333美元。

因此，可能有人以为空头会突袭股价回跌时机已成熟的Netflix，特别是在该公司周一公布财报之前。但空头并没有这么做。根据Markit数据，Netflix融券使用率仅有5.5%，不但低于市场平均值，也低于8月初的28%。

“如果你问10个人，会有9个人说它的估值过高，但若你再问这9个人，却没有人愿意放空这支股票，”Stifel's Mata说。“是的，财报若让人失望，股价会下跌，不过它可能是暂时在区间波动，然后又再度向上。做空这支股票没有好处。”

**年度最大赢家**

在今年爆红的股票中，Netflix不是本周唯一公布财报的公司。涨幅达41%的电子元件制造商Molex Inc MOLX.O，融券使用率从7月第一周的逾27%已降至6.8%。

市场对做空TripAdvisor(TRIP.O)的兴趣高一些，融券使用率为22.5%，但这仍远低于2012年最高的约50%。TripAdvisor今年涨了71%，该公司将在周三公布财报。

而今年戏剧化暴涨441%的Tesla Motors Inc (TSLA.O)，市场对其做空的力道已减少。其融券使用率为50%，已低于5月时的75%。

Themis Trading in Chatham的交易部门协理Joe Saluzzi说，空头今年若是选择放空表现疲软或者IBM之类的价值型个股，也许获利机会比做空那些暴涨股票好一些。

IBM(IBM.N)10月17日股价大跌，因前一天其公布疲弱的季度营收，股价难以摆脱今年以来的颓势。而今年股价跌幅达21%的Expedia Inc (EXPE.O)，过去两周空单余额增加了7.6%。

标普500指数.SPX今年涨幅超过22%，但这些强势上攻的股票表现更是青出于蓝，这要归功于强劲成长以及买家勇于追高。

Fleckenstein Capital Inc总裁Bill Fleckenstein说，美联储第一次推出刺激计划时，他就把其空头基金收掉了，“因为我知道在那样的环境下很难进行空头操作。”(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

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