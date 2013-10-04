奥巴马敦促共和党人停止闹剧 就政府拨款议案进行投票

* 奥巴马敦促众议院议长就拨款议案举行投票

* 共和党决意阻拦奥巴马医改法案

* 外界越发担心美国政府停摆会持续至10月中

* 财政部警告可能出现“灾难性”经济滑坡

* 参众两院受枪击事件的短暂干扰

路透10月3日 - 美国政府停摆进入第三天，外界越来越担心这对经济造成的影响；美国总统奥巴马则呼吁共和党人“停止这场闹剧”，允许就政府拨款议案直接投票。

不过民主党与共和党之间的僵局看起来难以打破。

根据一位共和党高级助手，众议院共和党人正在计划提交至少10个小型议案，以重开特定的联邦项目。民主党则拒绝这样零敲碎打的方式。

外界愈发担忧，这场危机将与本月稍晚更加复杂的联邦债务上限争论搅在一起，令所有意图在10月中以前让政府恢复运作的努力都落空。

奥巴马称，若众议院议长贝纳同意在不附加条件的前提下进行投票，会有足够多的共和党众议员愿意通过一项支出法案。但奥巴马表示，贝纳拒绝这样做，因为“他不想得罪党内的极端派”。

“我今天要说的就是‘举行投票’，”奥巴马称。“进行投票。立刻停止这场闹剧，马上结束政府停摆局面。”

国会的工作周四下午短暂中断，因国会大厦外发生枪击事件，导致国会短暂封锁。一名女性嫌疑人在与警方驾车展开追逐后被击毙。警方表示看起来这是一起孤立事件，与恐怖主义没有关系。

**经济警示**

奥巴马在稍早发表的讲话中称，政府关门已经造成了很大痛楚，可如果未能调升负债上限导致违约，这对整体经济的冲击会严重得多。

贝纳的发言人表示，贝纳“一直说美国不会发生债务违约”。

“他也一直表示，众议院不会就‘干净的’债务上限议案进行投票。这就是我们需要议案中包含削减支出与改革措施的原因，”该发言人称。

虽然一些温和派共和党议员已开始质疑共和党的策略，但目前为止仍基本一致赞成此前提出的一些小型议案，以重开国家公园、恢复医疗研究和其他受到明显影响的政府计划。

美国财政部在周四一份报告中就债务违约的冲击提出警告，称若不能对政府债务按时还本付息，可能引发比2007-2009年滑坡更严重的经济衰退，从而重创美国家庭和企业。

“若美国发生违约将是史无前例的，有可能是灾难性的：信用市场可能冻结，美元价值重挫，美国利率则飙升，”财政部表示。

“负面冲击可能扩散至全球，可能引发金融危机和经济衰退，严重程度堪比2008年甚至更高，”财政部称。

全球股市周四下跌，美元则跌至八个月低点，因市场担心预算僵局恐将与债务上限之争搅在一起。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，他对联邦政府若长时间停摆对金融市场可能造成的影响感到紧张不安，特别是如果不采取行动提高政府债务上限的话。

美国劳工部周四称，由于政府停摆，备受外界关注的9月政府就业报告不会如期公布。

政府关门开始影响到制造业。主要制造业者如波音(BA.N)和联合技术(UTX.N)等警告称，若预算僵局持续下去，可能推迟生产并让数以千计的雇员无薪休假。

沃尔玛(WMT.N)旗下的折扣零售商山姆会员店(Sam's Club)执行长Rosalind Brewer表示，有几家门店已经受到政府关门的冲击。“我们眼下真正的担忧是，无薪休假会有什么后果。我们实际上已经看到，政府雇员无薪休假导致销售略有疲软，”她说。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。