美国政府濒临关门 多数顾问建议客户留守股市

2013年9月30日，交易员们在纽交所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约9月30日 - 我应该留下来，还是应该离开？

美国政府濒临关门，让许多投资人思索，现在应该离开股市还是留下？

股价近几日一直承受压力，因市场预期，如果议员们未能就支出议案达成一致，美国政府可能会在周二关门。

标准普尔500指数距离纪录高位不到3%，一些顾问表示，关门威胁是对市场部分涨势获利了结的机会。市场可能到了修正的时候了。

然周一接受路透访问的大多数金融顾问和机构投资者则建议客户暂时先别松手。只有少数人向客户发出警讯，要客户改持现金或其他安全资产。

对大多数的资金管理者来说，政府上演的闹剧已变成稀松平常的事，在2011年和2012年都有类似的争斗。

“或许会有一些短期市场波动...但市场对华府的闹剧愈来愈不放在心上，”Global Income Group共同主管Eric Stein表示。他管理逾170亿美元的资产，其中包括Eaton Vance Global Macro Absolute Return 基金(EAGMX.O)和Eaton Vance Strategic Income基金(ECSIX.O)。

留守股市的重要论据是：先前几次的关门并未对投资组合造成太大的冲击。美国银行美林(BAC.N)估算，自1976年以来美国政府有17次关门(除了三次外，其余都发生在1987年以前福特、卡特及雷根总统任内)。在政府关门前一个月，市场小涨0.1%；在关门期间下跌0.8%，随后反弹，在关门后一个月上涨约1.1%。

美银美林策略师认为，任何大跌都是买进机会。但他们认为，“政治边缘政策引发10%的修正，这种可能性很小”。

欲浏览美国政府关门和标普500指数图表，请点选(link.reuters.com/hyf53v)

的确,有数位基金经理人表示，他们是买方而非卖方。“在过去，所有因政府而出现的短线跌势，一直都是买进机会，我认为这次只是另一个从纪录高位跌落的买进机会，”Penn Financial Group总裁Matthew D. McCall表示。

McCall的买进名单中包括欧洲的银行以及几档上市交易基金(ETF)。“从估价来看，欧洲银行股比美国金融股来得好，由于欧陆仍阴霾罩顶，欧洲银行股仍遭到低估，”McCall表示。他管理的客户资产规模为1.5亿美元。

然而，并不是所有人都那么有信心。

在股市挫跌10%后已经过了逾20个月。这也是为什么富国私人银行(WFC.N)的副投资长Erik Davidson会建议客户利用政府关门的机会削减美国股票部位，将资金转移至美国公债和新兴市场股市等表现落后的区块。

“大家肯定都很紧张，”Davidson称。“在经历这些事后，投资人普遍弥漫着创伤后紧张症状，”他指的是金融危机。

Chadwick Financial Advisors主管Mike Chadwick也是属于看衰的一群。Chadwick在6月将客户所有的资金抽离债市，过去几个月来也从股市撤出。

“客户现在约持有九成现金，”管理1.50亿美元客户资产的Chadwick称。“我们了结了获利，现在正在等低价进场的好时机。”

Triangle Wealth Management LLC投资顾问Jeff Seymour也是空头人士。“我准备在今年第二次建立我历来最大规模的标普500指数空仓，”Seymour在电子邮件中称。“我的客户没有任何股市多仓。”

**国防企业**

周一股市仅小跌，但包括雷神(Raytheon)(RTN.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)在内的大型国防企业表现不佳，因市场认为政府若关门将对这些企业产生立即影响。

然高盛策略师在研究报告中表示，政府合同占营收逾两成的企业，其股价表现不比大盘来得差，显示投资者没那么担心政府会长期关门。

“这些股票的隐含波动率处于金融危机以来的最低水准，且自年初以来已大幅下滑，”他们表示。

对金融顾问及大型机构来说，继续投资股市的重要理由是赋税问题。数位顾问表示，过去一年在股市的庞大收益，意谓着如果投资者现在卖出，将收到大笔税单。

Conrad Siegel Investment Advisors投资顾问Tracy Burke表示，如果在一天左右达成协议，对投资组合的影响将微乎其微。

如果关门时间超过一周，“那么有可能把市场推向混乱，并进入修正阶段，”Burke表示。

更大的疑虑是美国政府未来的借贷能力，以及这次的对峙是否只是债务上限争斗的初次交火。2011年时提高美国借款上限的角力已造成美国信贷评等遭到降评，标普500指数大跌了19%。

“我比较担心的是债务上限，因为国会参众两院许多地方运转不灵，”Ameriprise Financial Services金融顾问BetsyBillard表示。她管理了1.5亿美元的客户资产。(完)

(编译 戴素萍/王冠中 审校 郑茵/张涛)

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