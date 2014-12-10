今年美国鹰银币销量连续第二年创纪录高位

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透纽约12月9日 - 美国铸币局周二表示，强劲的投资者需求，拉动美国鹰银币销量连续第二年创下纪录高位。
铸币局在新闻稿中称，今年至今的银币销量已经达到4,290万枚，高于去年创下的前纪录水准4,270万枚。
铸币局称，银币在12月8日销量达到495,500枚，使得总销量一举超过2013年纪录水准。
11月银币销量骤降40.8%至343万盎司。美国鹰金币销量11月减少11.1%至6万盎司。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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