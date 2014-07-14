美国将对韩国等九国油气专用钢管征收关税

路透华盛顿7月111日 - 美国商务部周五对韩国制、用于石油和天然气行业的钢管征收关税；在美国厂商和议员紧锣密鼓的游说活动后，这项经历多年颇有争议的贸易争端的情势出现逆转。

这一转变受到了国内钢企的欢迎，由于美国页岩气钻探大发展，专业钢管需求猛增，国内钢企在外国同业进口大增的竞争中应战。

关税将推高钢管价格并收紧供应，利好美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)等企业。该公司估计涨至4月中以来高位，升3.2%，报27.64美元。

商务部还确认将对来自印度、菲律宾、沙特、台湾、泰国、土耳其和越南的石油管材(Oil Country Tubular Goods)征收关税。根据中止协议，乌克兰得以免除。

根据美国钢铁协会(American Iron and Steel Institute)，在上述九个国家的钢管进口呈现倍增、且拿下美国近三分之二市场之后，钢铁企业提出申诉。

在2月的初步调查裁决中，商务部认定前述九国中除韩国之外均在以低于成本价出售，为美国找到了征税理由并激发起一波投诉潮。

这项关税有待于国际贸易中心(ITC)的最后决定，油企必须证明他们受到了廉价进口的冲击。

ITC将在7月15日举行听证会，并在8月25日之前对印度、菲律宾、沙特、泰国、土耳其、乌克兰和越南作出裁决并在9月23日前对韩国和台湾作出裁决。(完)

(编译 石冠兰 审校 张明钧)

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