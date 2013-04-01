美国调遣F-22隐形战机参加美韩军演

驻韩美军司令部发表声明称，从日本冲绳嘉手纳空军基地调遣的F-22“猛禽”战斗机将被部署至韩国乌山（Osan）空军基地，以支持正在进行的美韩联合军事演习。声明还敦促朝鲜自我克制。图为美国F-22战斗机。路透