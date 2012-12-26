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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 14:54 BJT

美国提议向韩国出售“全球鹰”无人侦察机

奥巴马政府正式提出向韩国出售先进无人侦察机的计划，帮助韩国增强其遭遇朝鲜袭击时的防御能力。五角大楼国防安全合作署声明中称，韩国方面希望购买价值约12亿美元的四架RQ-4型“全球鹰”遥控无人侦察机。美国诺斯洛普·格鲁曼公司为“全球鹰”的制造商。路透

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