美国小企业信心飙升至12年高位 大选后企业主愈发乐观--NFIB

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月10日 - 全美独立企业联盟(NFIB)周二称，美国小企业信心12月飙升至12年高位，因11月大选后，企业主对经济看法更为乐观。
该机构的小企业信心指数升至2004年12月以来最高105.8点，较前月上升7.4点，为1980年7月上升14.52点以来的最大月度升幅。
“12月的数据确认大选刚结束时我们报告的大幅上升情况，”NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg在声明中称。
“本月报告也发现，乐观情绪上升带动企业活动增加，比方说资本投资，”Dunkelberg称。
消费者和企业界对经济的信心已大幅上升，因人们预期特朗普的新政府及共和党控制的国会将大幅减税、扩大基础设施支出并放松监管，从而可能提振支出和投资。
“NFIB会员中共和党人居多，所以这一数据可能开始夸大经济增长力度，与奥巴马执政期间的趋势相反。但总体而言，信心指标在上升，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan说道。
NFIB还称，独立企业主12月时不愿雇佣更多员工，尽管大选后的乐观情绪大幅上升。
据NFIB上周发布的就业数据，新增岗位小幅增加至每家企业0.01人，空缺职位下降2个点。数据显示，小企业主很难聘到能够胜任工作的员工。
“对于员工而言这是好消息，因为他们可以要求更高的报酬，但许多小企业主对提价抵消劳动力成本上升还不够有信心，”Dunkelberg说道。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”