美国小企业信心飙升至12年高位 大选后企业主愈发乐观--NFIB

路透1月10日 - 全美独立企业联盟(NFIB)周二称，美国小企业信心12月飙升至12年高位，因11月大选后，企业主对经济看法更为乐观。

该机构的小企业信心指数升至2004年12月以来最高105.8点，较前月上升7.4点，为1980年7月上升14.52点以来的最大月度升幅。

“12月的数据确认大选刚结束时我们报告的大幅上升情况，”NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg在声明中称。

“本月报告也发现，乐观情绪上升带动企业活动增加，比方说资本投资，”Dunkelberg称。

消费者和企业界对经济的信心已大幅上升，因人们预期特朗普的新政府及共和党控制的国会将大幅减税、扩大基础设施支出并放松监管，从而可能提振支出和投资。

“NFIB会员中共和党人居多，所以这一数据可能开始夸大经济增长力度，与奥巴马执政期间的趋势相反。但总体而言，信心指标在上升，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan说道。

NFIB还称，独立企业主12月时不愿雇佣更多员工，尽管大选后的乐观情绪大幅上升。

据NFIB上周发布的就业数据，新增岗位小幅增加至每家企业0.01人，空缺职位下降2个点。数据显示，小企业主很难聘到能够胜任工作的员工。

“对于员工而言这是好消息，因为他们可以要求更高的报酬，但许多小企业主对提价抵消劳动力成本上升还不够有信心，”Dunkelberg说道。(完)