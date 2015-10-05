阿森纳两连败前景堪忧

9月29日欧冠F组一场焦点战中阿森纳主场2-3负于希腊奥林匹克亚科斯，晋级16强的希望遭遇重创。温格率领的球队两周前在首轮比赛中客场1-2意外输给萨格勒布迪纳摩队，两战两负小组垫底。下一场阿森纳将迎战小组中已领先其6分的最强对手拜仁慕尼黑。温格这两轮因启用二号门将奥斯皮纳而不是头号门将切赫而饱受批评，赛后温格在记者会中，“门将犯错在所难免，但我们不是因为门将的失误输球的。”路透