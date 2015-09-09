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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 9日 星期三 21:59 BJT

奥地利4-1大胜瑞典 提前两轮晋级欧洲杯

9月8日，欧洲杯预选赛小组赛G组第8轮中，奥地利客场挑战瑞典。奥地利上半场由阿巴拉主罚点球命中，哈尔尼克上下半场各贡献一球，下半场扬科再进一球持续扩大本队优势。虽然补时赛中瑞典球员伊布踢进了安慰性的一球却难挽败局，最后瑞典1-4负于奥地利。赛后奥地利小组积22分，提前两轮晋级欧洲杯决赛圈。路透

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