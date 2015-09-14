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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 14日 星期一 15:44 BJT

巴萨2-1逆转马竞 三连胜领跑西甲积分榜

9月12日周六，2015/2016赛季西甲第三轮一场焦点之战打响，卫冕冠军巴萨客场挑战2013/14赛季冠军马德里竞技。开场后第51分钟托雷斯打破僵局破门得分，为马竞取得领先，仅四分钟之后内马尔一记完美的任意球将比分扳平。下半场梅西替补登场贡献绝杀，带领巴萨2-1逆转马竞，赢得漂亮的联赛开局三连胜。巴萨目前积9分领跑西甲联赛积分榜。路透

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