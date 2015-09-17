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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 17日 星期四 15:26 BJT

弗洛伦齐吊射世界波 罗马1-1逼平巴萨

周三，2015/16赛季欧洲冠军联赛E组首轮比赛中,尽管巴萨全面占优，还是被主场作战的罗马1-1意外逼平。开场第21分钟，苏亚雷斯头球入门首开纪录，巴萨1-0领先。10分钟后罗马队员弗洛伦齐在距离球门约50米处一脚大力吊射，球飞过众人头顶入门得分，虽然巴萨门将特尔施特根迅速回防只能无奈望球入网。路透

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