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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 21日 星期一 19:03 BJT

巴萨4-1大胜莱万特 继续领跑西甲积分榜

周日2015/2016西甲联赛第四轮中，巴塞罗那主场迎战莱万特。上半场双方互交白券，下半场第50分钟梅西助攻后卫巴拉特射门打破僵局。随后内马尔锦上添花，梅西梅开二度，助巴萨4-1大胜对手。上赛季的三冠王巴萨在本赛季开局轰出四连胜的完美表现，凭借总分12分的成绩继续领跑西甲积分榜。路透

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