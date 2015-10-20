巴萨不服欧足联罚款 将上诉到底

巴萨与勒沃库森9月底的欧冠小组赛中，因球迷在看台上高举加泰罗尼亚独立的旗帜，巴萨被罚款4万欧元，这是巴萨在半年内第二次遭到欧足联处罚。7月举行的上赛季欧冠决赛中，巴萨也因为此类事件被罚3万欧元。巴萨副主席梅斯特雷对于本次受罚做出强硬表态，他称将会上诉到底，如有必要甚至会上诉到斯特拉斯堡的欧洲人权法庭。路透