版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 7月 27日 星期一 14:39 BJT

国际冠军杯季前友谊赛 曼联3-1胜巴萨

在周六加州举行的国际冠军杯足球赛中，曼联保持了他们在季前巡回赛的良好势头，3-1击败巴萨，鲁尼、林加德和贾努扎伊先后建功。而巴萨方面尽管缺少了大将梅西和内马尔，仍然上演了不俗表现，苏亚雷斯上半场两度踢中立柱，不过只有拉菲尼亚在第89分钟为巴萨打入一球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐