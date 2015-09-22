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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 22日 星期二 14:54 BJT

拜仁遭遇沃尔夫斯堡 展开德甲冠亚军强强对决

德甲第6轮将迎来一场焦点战役，上赛季联赛冠亚军狭路相逢，拜仁慕尼黑将迎战劲敌沃尔夫斯堡。本赛季德甲赛场中拜仁5战全胜暂居榜首，不过沃尔夫斯堡上赛季联赛主场4：1大破拜仁，接着今夏超级杯又在点球大战中击败对手捧杯。拜仁体育主管萨默尔表示：“我们现在状态很好，很期待这场比赛”。路透

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