版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 10月 6日 星期二 15:32 BJT

皇马新任主帅贝尼特斯战术保守引争议

10月5日，西甲联赛第7轮马德里德比大战中，皇马客场1比1憾平马竞，皇马新任主帅贝尼特斯的保守战术引发争议。贝尼特斯在70分钟换下开场打进一球的状态极佳的前锋本泽马，13分钟后马竞球员比耶托将比分扳平。面对记者发出的战术是否保守的质疑，贝帅并不同意，但承认下半场有关键失误，反攻也不够有效。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐