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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 16日 星期三 18:27 BJT

尤文图斯2-1逆转曼城 赢得欧冠首战开门红

2015-2016赛季欧冠联赛小组赛D组首场比赛中，上赛季欧冠亚军尤文图斯客场挑战英超领头羊曼城。第57分钟尤文球员基耶利尼在对方球员孔帕尼的干扰下不幸将球顶入自家球门为对手送上一分，70分钟博格巴助攻曼祖基奇进球将比分扳平，终场前9分钟莫拉塔20米远射再入一球助尤文2-1反超曼城，赢得了这场强强对话。路透

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