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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 25日 星期三 15:37 BJT

10人拜仁4-0碾轧奥林匹亚科斯 提前锁定小组头名出线

欧冠小组赛F组第5轮展开角逐，拜仁主场4比0轻取希腊奥林匹亚科斯，拜仁在比赛开局20分钟内连入三球奠定不可动摇的优势，此役告捷后积12分，在还剩最后一轮情况下提前夺得小组头名。奥林匹亚科斯积9分暂居小组第二，在下场与阿森纳的比赛中需至少再积1分方可晋级16强。路透

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