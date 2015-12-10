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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 10日 星期四 15:09 BJT

曼联不敌狼堡 无缘欧冠16强

12月8日，2015-16赛季欧冠小组赛B组最后一轮焦点战展开，沃尔夫斯堡主场3-2力克“红魔”曼联，以小组第一成功出线完美收官，曼联则无缘欧冠16强，只能转战欧联杯赛场。曼联主帅范加尔表示：“我非常失望，我们希望留在欧冠展现实力，现在却没有机会了。”路透

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