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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 23日 星期五 19:10 BJT

皇马巴黎互交白卷，银河战舰仍领跑积分榜

欧冠小组赛第3轮焦点战展开争夺，皇马客场迎战巴黎圣日耳曼，法国冠军队巴黎圣日耳曼上半场控制了场上局势，但其谨慎战术反给皇马C罗及赫塞多次破门良机，最后巴黎送出的大礼终被化解，两队0-0互交白卷。三轮比赛结束，皇马和巴黎均积7分，已夺得过10次欧冠冠军的皇马以净胜球优势继续排在本组头名，巴黎居第二。路透

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