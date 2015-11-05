版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 11月 5日 星期四 11:50 BJT

内马尔联手苏雷亚斯，巴萨3-0胜鲍里索夫

2015/2016赛季欧冠联赛小组赛一场焦点战展开，卫冕冠军巴塞罗那主场迎战白俄罗斯球队鲍里索夫，内马尔梅开二度，苏雷亚斯传射建功，最终巴萨3-0轻取对手。此役过后，巴萨积10分排名小组第一，鲍里索夫积3分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐