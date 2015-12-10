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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 10日 星期四 15:15 BJT

切尔西小组头名出线 穆帅如释重负

12月9日，欧冠小组赛G组最后一轮比赛展开争夺， 英超切尔西队主场以2-0战胜其主帅穆里尼奥昔日曾执教的葡超波尔图队。切尔西以小组第一成功晋级本赛季欧冠16强，在英超联赛前15轮输掉8场的阴霾暂时缓解，令主帅穆里尼奥如释重负。路透

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