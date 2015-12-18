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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 18日 星期五 19:03 BJT

苏雷亚斯帽子戏法 巴萨3-0胜恒大晋级世俱杯决赛

12月17日进行的世俱杯半决赛巴塞罗那对阵广州恒大比赛中，尽管梅西、内马尔因伤缺阵，但凭借苏雷亚斯上演帽子戏法，巴萨3-0完胜亚冠冠军广州恒大晋级决赛。恒大主帅斯科拉里赛后表示：“非常感谢这一年来球员们的精彩表现，我们这次输给巴萨并不遗憾。”路透

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