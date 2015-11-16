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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 16日 星期一 15:06 BJT

安切洛蒂盼回英超执教

安切洛蒂周日透露，回归英超是他的第一选择，但他认为穆里尼奥是最适合切尔西的教练。安帅表示，“最重要的是寻找一家前景广阔并具竞争力的俱乐部执教，如果这家俱乐部在英格兰就更好了。”路透

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