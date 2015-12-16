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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 16日 星期三 18:37 BJT

莱斯特城重返积分榜首，切尔西命悬一线

2015-16赛季英超第16轮一场焦点战展开，切尔西客场挑战莱斯特城，闪耀英超的瓦尔迪和马赫雷斯先后进球，最终，莱斯特城2-1拿下蓝军，领跑英超积分榜，切尔西仅高出降级区1分，危机四伏。路透

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