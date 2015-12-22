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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 22日 星期二 17:50 BJT

沃尔科特、吉鲁建功 阿森纳胜曼城

12月21日，英超第7轮一场焦点战展开，上半场阿森纳球星沃尔科特和吉鲁各进一球，比赛最后8分钟亚亚图雷为曼城扳回一城，最终阿森纳主场2-1力克曼城，继续排名第二紧追排名榜首的莱斯特城。路透

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