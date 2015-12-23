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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 23日 星期三 18:51 BJT

红军斯科特尔因伤休战6周

利物浦阵中的斯洛伐克中后卫斯科特尔周二透露，由于在周日的英超联赛第17轮利物浦0-3负于沃特福德的比赛中腿筋严重拉伤，将因伤缺阵6周。主帅克洛普和近况不佳的利物浦在排兵布阵上可能更捉襟见肘。路透

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