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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 30日 星期三 18:31 BJT

莱斯特城与曼城哑火闷平

12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透

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