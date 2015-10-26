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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 26日 星期一 16:06 BJT

曼彻斯特德比闷平 克洛普一胜难求

2015/16赛季英超第10轮的一场德比焦点战在曼彻斯特展开，曼城客场0-0与曼联互交白卷，本轮过后，曼城和阿森纳同积22分，本轮拿到一分的曼城以净胜球优势排在第一，曼联20分排第四。本轮另一场比赛中利物浦主场1-1战平南安普敦队，“红军”新帅克洛普上任以来连续三场战平，一胜难求。路透

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