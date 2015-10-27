钱伯斯转会违规 枪手被罚6万英镑

英格兰足总裁定阿森纳2014年7月以从南安普敦队买下钱伯斯的转会违规，对其处以6万英镑罚款，据媒体称当时转会费金额为1500万英镑。阿森纳并被警告未来不要再违反转会和经纪人的相关规定。在钱伯斯的交易中，参与谈判的一名经纪人埃库拉诺并没有英足总认可的资质。路透