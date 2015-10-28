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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 28日 星期三 16:28 BJT

英格兰联赛杯迭爆冷门，切尔西与阿森纳双双出局

10月27日，英格兰联赛杯第四轮展开角逐，卫冕冠军切尔西队在点球大战中4-5不敌斯托克城队遗憾出局，本轮另一比赛中阿森纳则爆冷以0-3负于英冠球队谢菲尔德星期三队而惨遭淘汰，切尔西与阿森纳双双无缘八强。路透

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