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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 3日 星期二 13:39 BJT

不当言行致穆帅遭遇禁赛及罚款

11月2日，英足总宣布，由于切尔西主帅穆里尼奥在10月24日切尔西客场1-2不敌西汉姆的比赛中对主裁判出言不逊，穆帅被禁赛一场并被处以4万英镑的罚款，穆帅将无缘下一轮做客斯托克城的比赛。路透

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