莱斯特城英超爆冷夺冠 赛前1赔5000赔率成真

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦5月2日（记者 Ian Chadband） - 去年8月英超新一赛季揭开战幕之时，英国博彩商给莱斯特城夺取英超冠军开出的赔率是1赔5000。
这比发现尼斯湖怪的赔率要慷慨10倍，比下注金·卡戴珊成为美国总统的回报还要高出一倍多。“猫王”埃尔维斯活过来的赔率也不过是1赔2000。
而随着托特纳姆热刺没能击败切尔西，莱斯特城周一成功加冕英超冠军。
正像从莱斯特城走出的最知名的球星莱因克尔说的那样：“我们将庆祝体坛有史以来最大的冷门。”
而莱斯特城创造的这一神话与以往体坛爆冷事件不同的是，它不是一日或一个月内完成的，它经历了一个漫长的赛季。
而之前莱斯特城在英格兰顶级联赛征战过逾100年，从未收获冠军头衔。
但是拉捏利率领的平民球队最终力压曼联、曼城、切尔西和阿森纳等豪门队伍而夺冠，而上述四家豪门过去20年包办了英超冠军。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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