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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 4日 星期五 15:08 BJT

欧洲杯预选赛比利时3-1胜波黑

北京时间9月3日，2016年欧洲预选赛B组在布鲁塞尔上演比利时主场对阵波黑的比赛。开场后波黑前锋哲科头球入门首开纪录。不久比利时凭借费莱尼和今夏曼城转会标王德布劳内各入一球将比分反转为2-1。下半场第78分钟比利时获得点球机会，阿扎尔主罚命中，最终比利时以3-1击败波黑。 路透

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