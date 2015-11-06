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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 6日 星期五 13:42 BJT

多特蒙德和那不勒斯双双晋级欧联杯淘汰赛

2015/16赛季欧联杯小组赛第四轮展开角逐，多特蒙德主场4-0完胜盖贝莱，积10分小组提前出线。另一场比赛中，那不勒斯主场5-0轻取中日德兰，4连胜提前锁定小组头名。多特蒙德和那不勒斯双双晋级欧联杯淘汰赛。路透

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