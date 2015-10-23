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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 23日 星期五 18:55 BJT

克洛普主场首秀利物浦憾平 多特蒙德大放异彩

2015/16赛季欧联杯小组赛B组第三轮角逐，利物浦1-1战平10人应战的喀山红宝石，这是克洛普执教利物浦的主场首秀，憾平对手难掩失落。克洛普曾经执教的多特蒙德队当天则客场3-1击败阿塞拜疆球队卡巴拉，奥巴梅扬本场送出帽子戏法制胜，多特蒙德大放异彩。路透

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