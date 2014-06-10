布拉特回应对国际足联的部分批评是种族主义言论

路透圣保罗6月9日（记者 Mike Collett） - 国际足联主席布拉特严厉地批评了他称之为“企图摧毁”世界足球主管机构的人,并认为一些对将2022年世界杯主办权授予卡塔尔一事的批评论调是种族主义言论。

布拉特分别出席非洲足联和亚足联的代表大会并致辞。一年一度的国际足联代表大会则随后在周二举行。

在非洲足联大会上，非洲足联的代表们表示要继续支持布拉特，而后者正试图在明年的换届改选中谋求第五任期。大会也通过了一项谴责他们称之为“英国媒体对国际足联官员的种族主义攻击”的决议。

此前英国的《星期日泰晤士报》曾刊出一系列指责卡塔尔通过贿选取得世界杯主办权的指控，赞助商们对国际足联现在面对的困局也有不满的迹象。

布拉特告诉亚足联代表们：“他们想要摧毁我们；他们不想摧毁足球，但他们想摧毁这个机构（国际足联）“，但他并没有指出“他们”是谁。

当他告诉代表们要“展示国际足联的团结”时，所有代表报之以长时间的起立鼓掌。

周一早些时候，布拉特在非洲足联会议上向代表们发表了讲话，并将对卡塔尔世界杯的攻击描述为“种族主义”，但没有公开点名。

在过去的两周中，《星期日泰晤士报》发表了一系列文章，详细描述了对前亚足联主席哈曼利用秘密行贿基金里的钱来帮助卡塔尔获得选票和支持、以赢得世界杯主办权的指控。

卡塔尔方面则否认了全部指控，并表示这件事情与哈曼没有关系。

卡塔尔击败了包括美国、澳大利亚、日本、韩国在内的竞争对手，在2010年12月由国际足联执行委员会投票授予了世界杯举办权。

然而，《星期日泰晤士报》又发表了新的指控：哈曼特别通过贿赂一些非洲足球官员和非洲足联主席哈亚图，来帮助创造一个有利于卡塔尔获选的舆论倾向。

布拉特说：“在卡塔尔世界杯的事情上，又一次出现了种种对于国际足联的不利言论。令人伤心的是，这里面包含了太多歧视和种族主义，这令我很受伤。”

大会过后，路透记者在圣保罗君悦酒店的休息室采访到了哈亚图。他表示：“我对布拉特主席所说的话感到非常满意。我们支持他，并且我对他对代表们说的话感到非常开心。”

贿选风波爆出后，国际足联6个主要赞助商里的5个都表达了他们对这一状况的不满。

自20世纪50年代就与国际足联合作的运动装备制造商阿迪达斯(ADSGn.DE)在周日发表声明：“现情况下，围绕国际足联的舆论呈现消极化的趋势对足球运动和国际足联及其合作伙伴都是不利的。”

同样在周一，国际足联道德和伦理委员会调查部门负责人Michael Garcia在他花费两年时间完成的报告中对围绕国际足联官员的腐败指控作出结论。

他将在大约6周之内把报告呈递给伦理委员会审判内庭的主席--德国法官Hans-Joachim Eckert。

足球官员表示，若Michael Garcia发现腐败确实存在的话，卡塔尔可能会被取消世界杯主办资格。（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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