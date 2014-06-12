前英足总主席称FIFA像黑手党 布拉特像柯里昂教父

路透伦敦6月11日 - 英格兰足总前主席特里斯曼周三说，国际足联（FIFA）运作得像黑手党家族。他将现任主席布拉特的行事策略与电影《教父》中虚构的犯罪家族领袖柯里昂相提并论。

特里斯曼告诉英国国会上议院，FIFA腐败堕落，且任何针对其自身的侦查都是掩饰。他的此番言论几乎肯定会激怒FIFA和布拉特。

“我担心FIFA表现得像个黑手党家族，它有着好几十年贿赂、闭塞和腐败的传统，”特里斯曼说。

FIFA的发言人对这番言论不予置评。

特里斯曼一度参与了英格兰申办2018年世界杯的运作，但最终失败了。他之前已对FIFA提出控告，说有4名官员曾经索要贿赂以换取选票。

FIFA稍后对此事声称，在英足总出台的一份独立调查报告中，上述4人被洗清了罪名。（完）

编稿：顾桥孜 校稿：王燕焜

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