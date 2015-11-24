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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 24日 星期二 16:27 BJT

布拉特、普拉蒂尼涉嫌贪腐案，或于12月做最终裁决

11月23日，国际足联道德委员会宣布，根据道德委员会下属调查机构提交的针对被“禁足”的国际足联主席布拉特与欧足联主席普拉蒂尼涉嫌贪腐案件的最终调查报告，国际足联道德委员会下属负责裁决的部门在经过仔细研究后决定，正式对两人开启裁决程序，裁决机构有可能在12月做出最终裁决。路透

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