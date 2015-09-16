国际足联贪腐案调查再升级 美国将增加指控罪项

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
美国司法部长洛雷塔▪林奇周一表示，根据自今年五月不断深入调查得到的新证据来看，除了已经立项的控告罪名，美国当局将增加对国际足联涉腐官员的指控罪项。瑞士司法部已经控制了国际足联苏黎世总部位于阿尔卑斯山附近的涉贿房产进行搜查，证据收集未完成一半已收集到大约11TB容量的电子资料，并有121个银行账户被标记为可疑账户，相关数据还在不断增加。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透