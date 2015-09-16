国际足联贪腐案调查再升级 美国将增加指控罪项

美国司法部长洛雷塔▪林奇周一表示，根据自今年五月不断深入调查得到的新证据来看，除了已经立项的控告罪名，美国司法部将增加对国际足联涉腐官员的指控罪项。目前瑞士司法部已经控制了国际足联苏黎世总部位于阿尔卑斯山附近的涉贿房产进行搜查，证据收集未完成一半,已收集到大约11TB容量的电子资料，并有121个银行账户被标记为可疑账户，相关数据还在不断增加。路透