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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 23日 星期三 17:42 BJT

莱万多夫斯基独中五元 拜仁5-1大胜沃尔夫斯堡

9月22日德甲第六轮上演拜仁慕尼黑主场对阵沃尔夫斯堡的上赛季冠亚军对话，拜仁在先丢一球情况下，由下半场替补出场的前锋莱万多夫斯基狂扳五球，最终5-1大胜。其中莱万多夫斯基在第51分钟至第55分钟四分钟时间内连入三球，创下德甲帽子戏法用时最短纪录，他也成为德甲历史上第一位替补出场打进五球的球员。路透

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