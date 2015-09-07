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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 7日 星期一 16:15 BJT

德国3-1胜波兰 重返欧洲杯预选赛D组榜首

9月4日在法兰克福进行的2016年欧洲杯预选赛小组赛中德国主场对阵波兰。德国开局迅速打进两球，令客队措手不及，之后莱万多夫斯基将比分追成1-2，不过格策第83分钟的进球使德国3-1锁定了胜利。此役之后德国成功地将波兰赶下D组积分榜首。德国目前积16分位列D组第一，其次是波兰14分，爱尔兰12分，格鲁吉亚6分以及直布罗陀0分。路透

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